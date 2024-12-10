ازدياد حالات إفلاس الشركات في فنلندا

وذكرت الجريدة الاقتصادية أن "حالات إعلان الإفلاس في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري بلغت 2829 شركة مقارنة بـ2517 حالة إفلاس تم تسجيلها في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي أن حالات الإفلاس نمت بنسبة 12.4%".
وأضافت أن قرابة 260 شركة تعلن إفلاسها في فنلندا كل شهر، مشيرة إلى حالات عدد الإفلاس منذ بداية العام وحتى الآن تجاوزت عدد الشركات المفلسة في العام الماضي ككل.
وللمقارنة فإن عدد الشركات المفلسة في الفترة من 2015 حتى 2021 كانت دون مستوى ألفي شركة في السنة، لكن الرقم شهد زيادة حادة في نهاية 2022.
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