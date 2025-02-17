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استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان العراق

ا
أرشيفية
الإثنين، 17-02-2025 03:41 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الاثنين عن استئناف تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان خلال أسبوع، بمعدل 300 ألف برميل يوميا.

وقال عبد الغني للصحفيين في بغداد: "نحن متفقون مع الأخوة في إقليم كردستان حول استلام 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عبر خط انابيب تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي وستستأنف عملية التصدير خلال أسبوع".

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وأضاف أن "وفدا من وزارة النفط ، برئاسة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ومرافقين من الدائرة القانونية والاقتصادية بالوزارة ، سيزور إقليم كردستان يوم غد الثلاثاء للتفاوض على وضع آلية لاستلام كميات النفط من الإقليم وتصديره خلال أسبوع".


وكانت صادرات النفط من حقول إقليم كردستان توقفت منذ 3 سنوات بقرار من محكمة دولية ألزمت حكومة الإقليم على تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) لكن الشركات الأجنبية امتنعت على خلفية تحديد كلف الإنتاج ومعدل الصادرات.

 

RT

 
gnews

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