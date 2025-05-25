استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يشكون من التأثير السلبي لرسوم ترامب

الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج استطلاع الرأي في الولايات المتحدة أن أكثر من نصف الأمريكيين يلاحظون تأثيرا سلبيا للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على دول العالم، على مستوى معيشتهم.



وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة "بلومبرغ" إلى أن 56% من الأمريكيين اعتبروا أنه كان لميزانيات عائلاتهم أن تكون بحالة أفضل لولا الرسوم.

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وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 69% من الأمريكيين يتوقعون ارتفاع أسعار السلع التي يستخدمونها يوميا.



واعتبر 52% أن الفوائد الموعودة من الرسوم لا تفوق التكاليف الاقتصادية التي تتحملها البلاد الآن.



وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 8 و10 مايو الجاري، وشمل آراء 2100 مواطن أمريكي بالغ. وتبلغ نسبة الخطأ 2.5%.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم 2 أبريل الماضي عن فرض الرسوم على معظم دول العالم، إضافة إلى الرسوم على الواردات من كندا والمكسيك والصين والاتحاد الأوروبي التي أعلن عنها قبل ذلك.



وبعد إعلان ترامب تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية بشكل حاد، وازدادت المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار والصعوبات في توريد العديد من السلع إلى الأسواق.



وبعد أيام أعلن ترامب عن تعليق الرسوم على العشرات من الدول والدخول في مفاوضات معها حول الصفقات المحتملة بشأن التجارة، حيث يسعى ترامب لتحسين الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأجنبية.