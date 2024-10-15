استقرار أسعار الذهب عالمياً عند 2646.64 دولاراً للأونصة

الوكيل الإخباري- استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين وجهات نظر جديدة بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خفض أسعار الفائدة لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب.

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واستقر الذهب عند 2646.64 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 2685.42 دولارًا الشهر الماضي.



وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2663.10 دولار.