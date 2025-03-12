استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2915.65 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2915.65 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.52 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 943.31 دولار.
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