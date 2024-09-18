استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة

لم يشهد الذهب تغيرًا يذكر في المعاملات الفورية، حيث سجل 2571.28 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب، الاثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولارًا.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولارًا.
ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي عن أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك، جيروم باول، مؤتمرًا صحفيًا بعد ذلك.
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