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استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 08:06 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفضًا كبيرًا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.

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لم يشهد الذهب تغيرًا يذكر في المعاملات الفورية، حيث سجل 2571.28 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب، الاثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولارًا.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولارًا.


ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي عن أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك، جيروم باول، مؤتمرًا صحفيًا بعد ذلك.

 

سكاي نيوز عربية

 
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