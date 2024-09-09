استقرار أسعار الذهب عالميا

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2497.53 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتصل إلى 2526.40 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.01 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 924.02 دولارًا، وارتفع البلاديوم واحدًا بالمئة تقريبًا إلى 919.76 دولارًا.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
مدن المغرب تتجه للسندات كتمويل جديد لمشاريعها
-
انكماش الاقتصاد السعودي بـ0.3% في الربع الثاني
-
بريطانيا في طريقها لتخسر 9500 مليونيرا
-
دبي 1 والسعودية 2 عربياً في أسواق العقارات الأكثر شفافية
-
بسبب تقرير الوظائف.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية حادة
-
رقم ضخم.. كم تحتاج بريطانيا لتحقيق نمو اقتصادي؟
-
أيرلندا لديها مشكلة مالية تتمناها الدول الأخرى.. ما القصة؟