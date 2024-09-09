استقرار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عالميا، وجرى تداولها عند مستوى أقل قليلاً من 2500 دولار للأوقية (الأونصة)، حيث تنتظر السوق بيانات عن التضخم لشهر آب الماضي، للحصول على مزيد من الرؤى حول خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2497.53 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتصل إلى 2526.40 دولارًا.