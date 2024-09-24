استقرار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في الجلسة السابقة، عقب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الأميركي "البنك المركزي" دعمت إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، سجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 2625.52 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الأميركية للذهب 0.1 بالمئة، لتسجل 2650.30 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.66 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 960.40 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 1035.25 دولار للأوقية.