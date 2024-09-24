استقرار أسعار الذهب عالميا

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، سجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 2625.52 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الأميركية للذهب 0.1 بالمئة، لتسجل 2650.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.66 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 960.40 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 1035.25 دولار للأوقية.
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