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استقرار أسعار الذهب عالميا

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع
الذهب
 
الإثنين، 21-07-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، إذ يترقب المتعاملون المزيد من التطورات بشأن المحادثات التجارية الأميركية، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية هذا الأسبوع.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3353.81 دولار للأوقية (الأونصة).


واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولار للأوقية.

 
 
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