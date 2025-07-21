استقرار أسعار الذهب عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3353.81 دولار للأوقية (الأونصة).
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولار للأوقية.
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