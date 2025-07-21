استقرار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، إذ يترقب المتعاملون المزيد من التطورات بشأن المحادثات التجارية الأميركية، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية هذا الأسبوع.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3353.81 دولار للأوقية (الأونصة).