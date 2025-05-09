استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها 3 بالمئة في الجلسة الماضية

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط خلال التداولات المبكرة اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت أكثر من 3 بالمئة في الجلسة الماضية، وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط، وإعلان بريطانيا عن اتفاق تجاري "يحقق انفراجة" مع الولايات المتحدة.

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