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استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها 3 بالمئة في الجلسة الماضية

النفط
النفط
 
الجمعة، 09-05-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار النفط خلال التداولات المبكرة اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت أكثر من 3 بالمئة في الجلسة الماضية، وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط، وإعلان بريطانيا عن اتفاق تجاري "يحقق انفراجة" مع الولايات المتحدة.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أي ما يعادل 0.1 بالمئة، لتصل إلى 62.91 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أيضا بما يعادل 0.1 بالمئة ليصل إلى 59.98 دولار للبرميل. وخلال التسوية أمس الخميس، ارتفع خام برنت 2.8 بالمئة كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3.2 بالمئة.

 
gnews

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