استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها 3 بالمئة في الجلسة الماضية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أي ما يعادل 0.1 بالمئة، لتصل إلى 62.91 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أيضا بما يعادل 0.1 بالمئة ليصل إلى 59.98 دولار للبرميل. وخلال التسوية أمس الخميس، ارتفع خام برنت 2.8 بالمئة كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3.2 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الأسهم في بورصة لندن
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أغلب أسواق الأسهم الأوروبية
-
بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة إلى 4.25 بالمئة
-
ترامب يهاجم باول مجددًا: "لا يفقه شيئًا!"
-
الذهب يحدث زلزالاً في بورصات المعادن بارتفاع جديد عالمياً
-
الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية