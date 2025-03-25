استقرار أسعار النفط عالميا مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترامب الجمركية

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي أعلنت على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي والتوقعات غير المؤكدة للطلب العالمي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بسنت واحد فقط لتصل إلى 73.01 دولار للبرميل.

اضافة اعلان



بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنفس النسبة إلى 69.10 دولار للبرميل.



وصعد كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا.



وقال كبير الاقتصاديين في معهد "إن إل آي" للأبحاث تسويوشي أوينو: "يخشى المستثمرون من أن تؤدي التعريفات الجمركية المتنوعة التي فرضها ترامب إلى إبطاء الاقتصاد والحد من الطلب على النفط، لكن احتمال فرض عقوبات أمريكية أكثر صرامة على النفط الفنزويلي والإيراني يدعم الأسعار".



وأضاف الخبير "نتوقع أن يظل سعر خام غرب "تكساس الوسيط" عند 70 دولارا لبقية العام، مع مكاسب موسمية محتملة مع دخول الولايات المتحدة ودول أخرى موسم القيادة".



يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات جديدة تهدف إلى ضرب صادرات النفط الإيرانية.