استقرار أسعار النفط عالميًا وسط توقعات بزيادة المعروض

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.79 دولارًا للبرميل.
وتراجع خام برنت بنسبة 3.1% خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين من إدارته عن بدء مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
كما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 70.72 دولارًا للبرميل، بعدما تراجع الخام الأميركي بنسبة 3.8% خلال الجلسات الأربع الماضية، حيث انخفض في وقت سابق من جلسة اليوم الاثنين إلى 70.12 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ 30 كانون الأول الماضي.
بترا
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