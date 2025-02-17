الإثنين 2025-02-17 10:27 ص
 

استقرار أسعار النفط عالميًا وسط توقعات بزيادة المعروض

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 17-02-2025 09:00 ص
الوكيل الإخباري-  استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد سلسلة من التراجعات، وسط توقعات بأن يؤدي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إلى تخفيف العقوبات التي تعرقل تدفقات الإمدادات، بالإضافة إلى المخاوف من أن تؤدي الحروب التجارية العالمية إلى إبطاء النمو الاقتصادي وإضعاف الطلب على الطاقة.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.79 دولارًا للبرميل.
وتراجع خام برنت بنسبة 3.1% خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين من إدارته عن بدء مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 70.72 دولارًا للبرميل، بعدما تراجع الخام الأميركي بنسبة 3.8% خلال الجلسات الأربع الماضية، حيث انخفض في وقت سابق من جلسة اليوم الاثنين إلى 70.12 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ 30 كانون الأول الماضي.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

معرض الغذاء الأردني الدولي

أخبار محلية فعاليات معرض الغذاء الأردني تنطلق الاثنين المقبل

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

عربي ودولي بري: لسنا مستعمرة إسرائيلية ونرفض أي إملاءات خارجية

أرشيفية

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

تعبيرية

عربي ودولي 51 إصابة في أسبوع .. ضحايا الرصاص الطائش في أم درمان

الفراية يتسلم الوسام

أخبار محلية مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح جلالة الملك وسام الأمير نايف للأمن العربي

ىعت

أخبار الشركات بنك الإسكان يطلق حملة "الذهب بيضل ذهب" لجوائز حسابات التوفير لعام 2025

جانب من الجلسة

أخبار محلية وزير العمل يستعرض رؤية الوزارة في جلسة حوارية مع جماعة عمان لحوارات المستقبل

أرشيفية

فلسطين يديعوت أحرونوت: إضراب عن الطعام لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة



 



الأكثر مشاهدة