استقرار أسعار النفط عالميا وسط ضعف الطلب

ووفقا لوكالة" بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني المقبل 9 سنتات، لتصل إلى 72.79 دولار ، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الأول المقبل 12 سنتًا لتصل إلى 69.32 دولار.
وقالت مصادر من مجموعة أوبك، إن المجموعة تناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط التي من المزمع أن تبدأ في تشرين الأول المقبل، بعد أن هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في الثالث من أيلول الحالي.
وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام هبطت 7.431 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 آب الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين هبوط قدره مليون برميل.
ويترقب السوق البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الأميركية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة اليوم.
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