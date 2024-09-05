الخميس 2024-09-05 10:49 ص
 

 

استقرار أسعار النفط عالميا وسط ضعف الطلب

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-09-2024 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد موجة بيع خلال الليل، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم ضعف الطلب إلى جانب الإرجاء المحتمل لدخولٍ مزمع لمزيد من الإمدادات إلى السوق الشهر المقبل.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة" بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني المقبل 9 سنتات، لتصل إلى 72.79 دولار ، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الأول المقبل 12 سنتًا لتصل إلى 69.32 دولار.


وقالت مصادر من مجموعة أوبك، إن المجموعة تناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط التي من المزمع أن تبدأ في تشرين الأول المقبل، بعد أن هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في الثالث من أيلول الحالي.


وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام هبطت 7.431 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 آب الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين هبوط قدره مليون برميل.
ويترقب السوق البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الأميركية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة اليوم.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي رقم قياسي غير مسبوق.. 20 مليارا الاحتياطيات الأجنبية الأردنية

تعبيرية

أسواق ومال استقرار أسعار النفط عالميا وسط ضعف الطلب

أرشيفية

اقتصاد محلي 4 مليون زائر للأردن منذ بداية 2024

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24

تعبيرية

طب وصحة عند الاستيقاظ.. 3 تمارين "مهمة" لعلاج آلام الرقبة والكتفين

جانب من اللقاء

خاص بالوكيل الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24

من المصدر

منوعات لماذا لم يصطدم الكويكب بالأرض عصر أمس الأربعاء؟

فرص استثمارية

أخبار محلية إعلان فرص استثمارية من خلال شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير



 

الأكثر مشاهدة