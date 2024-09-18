استقرار أسعار النفط عالميا

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 3 سنتات، لتصل إلى 73.67 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم تشرين الأول 11 سنتًا، لتصل إلى 71.08 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود الخامين القياسيين بنحو دولار للبرميل، أمس الثلاثاء، وسط استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بعد الإعصار "فرنسين"، ومراهنة المتعاملين على أن الطلب قد يزيد بعد ما سيكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي في 4 سنوات.
وتلقت السوق دعمًا أيضًا من توقعات قيام الولايات المتحدة بشراء نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.
-
أخبار متعلقة
-
استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
-
أسعار النفط تواصل صعودها وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية
-
الذهب عالمياً يحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق
-
مصر تستورد كميات ضخمة من القمح
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار
-
الين الياباني يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ يوليو 2023
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
الذهب عالميا يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من ضعف الدولار