استقرار أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها خلال الجلستين السابقتين، وسط ترقب المستثمرين للقرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 3 سنتات، لتصل إلى 73.67 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم تشرين الأول 11 سنتًا، لتصل إلى 71.08 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود الخامين القياسيين بنحو دولار للبرميل، أمس الثلاثاء، وسط استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بعد الإعصار "فرنسين"، ومراهنة المتعاملين على أن الطلب قد يزيد بعد ما سيكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي في 4 سنوات.