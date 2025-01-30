استقرار أسعار النفط عالميا

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.11% إلى 72.70 دولار للبرميل.
في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 76.59 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وفي تعاملات أمس الأربعاء، تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو 1.5% بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بواقع 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير الماضي، مخالفا التوقعات التي أشارت إلى زيادة بواقع 2.2 مليون برميل.
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