الخميس 2025-01-30 11:54 ص
 

استقرار أسعار النفط عالميا

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تعبيرية
الخميس، 30-01-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد انخفاضها أمس الأربعاء، متأثرة ببيانات الخام الأمريكية التي ارتفعت الأسبوع الماضي بوتيرة أعلى من توقعات الخبراء.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.11% إلى 72.70 دولار للبرميل.

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في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 76.59 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.


وفي تعاملات أمس الأربعاء، تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو 1.5% بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بواقع 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير الماضي، مخالفا التوقعات التي أشارت إلى زيادة بواقع 2.2 مليون برميل.

 

RT

 
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