الثلاثاء 2025-12-09 08:20 ص

استقرار أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 09-12-2025 07:43 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها 2% الجلسة السابقة مع متابعة الأسواق لمحادثات السلام حول أوكرانيا، وانتظار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يناير المقبل عند 58.75 دولار للبرميل بانخفاض طفيف نسبته 0.22% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر فبراير المقبل عند 62.39 دولار للبرميل بتراجع نسبته 0.16% عن سعر التسوية السابق.

ويأتي ذلك بعد أن انخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين بعد أن استأنف العراق الإنتاج في القرنة أحد أكبر حقول النفط في العالم.

وقال كبير محللي السوق في KCM تيم ووترر إن "النفط مستمر في نطاق تداول ضيق إلى أن تتضح الصورة بشكل أفضل عن مسار محادثات السلام".

 
 


