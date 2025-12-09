استقرار أسعار النفط عالميا

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر فبراير المقبل عند 62.39 دولار للبرميل بتراجع نسبته 0.16% عن سعر التسوية السابق.
ويأتي ذلك بعد أن انخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين بعد أن استأنف العراق الإنتاج في القرنة أحد أكبر حقول النفط في العالم.
وقال كبير محللي السوق في KCM تيم ووترر إن "النفط مستمر في نطاق تداول ضيق إلى أن تتضح الصورة بشكل أفضل عن مسار محادثات السلام".
