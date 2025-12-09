استقرار أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها 2% الجلسة السابقة مع متابعة الأسواق لمحادثات السلام حول أوكرانيا، وانتظار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان