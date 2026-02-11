استقرار أسعار النفط عالميا

06:38 ص

الوكيل الإخباري- استقرّت أسعار النفط، الأربعاء، في ظل غياب اتجاه واضح وسط ترقب لنتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. اضافة اعلان





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3%، لتصل إلى 69.03 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا، أو 0.4%، ليسجل 64.19 دولارا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سمحت لطهران بتقييم جدية واشنطن وأظهرت توافقا كافيا لمواصلة المسار الدبلوماسي.



وعقد دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة محادثات في عُمان الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء الدبلوماسية، بعد أن نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسطولا بالمنطقة، مما أثار مخاوف من شن عمل عسكري جديد.



وقال محللون في إيه.إن.زد إنه بعد تراجع الأسعار عقب تصريح وزير خارجية عُمان بأنّ المناقشات المرتبطة بالمحادثات الأميركية الإيرانية مع كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين كانت مثمرة، تبدّدت الآمال بالتوصل إلى حل سلمي في وقت لاحق بعد تقارير أفادت بأنّ الولايات المتحدة قد ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا فشلت المحادثات.

