استقرار أسعار النفط عالميا

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات التي ستنعقد في جنيف، مضيفا أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. وذكر ترامب في مطلع هذا الأسبوع أن تغيير النظام في إيران "سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث".
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 68.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0106 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 1.3% الاثنين.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.34% إلى 63.73 دولارا للبرميل، لكن هذه الحركة السعرية تشمل كامل تحركات الاثنين نظرا لعدم صدور أسعار التسوية أمس بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.
