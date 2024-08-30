استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مع موازنة المستثمرين بين مخاوف اضطراب إمدادات الشرق الأوسط ومؤشرات على تراجع الطلب.

اضافة اعلان



ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول وينتهي أجلها اليوم الجمعة. أما العقود الآجلة تسليم تشرين الثاني الأكثر تداولا فهبطت سبعة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 78.75 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو 0.14 بالمئة إلى 75.80 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وارتفع الخامان بأكثر من دولار عند التسوية أمس الخميس بسبب مخاوف بشأن إمدادات النفط.



وتوقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط أو نحو 700 ألف برميل يوميا أمس الخميس، وتم تعليق الصادرات في عدة موانئ بعد أزمة بين فصائل سياسية متنافسة.



وقد تصل خسائر الإنتاج الليبي إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يوميا وربما تستمر لعدة أسابيع، وفقا لشركة رابيدان إنرجي جروب للاستشارات.



في الوقت نفسه، من المتوقع أيضا أن تتقلص الإمدادات العراقية بعد أن تجاوز إنتاج البلاد حصتها المتفق عليها مع أوبك+، حسبما قال مصدر مطلع أمس الخميس.



ويخطط العراق لخفض إنتاجه النفطي إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميا الشهر المقبل.

ومع ذلك، تظل أسعار النفط في طريقها إلى الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.