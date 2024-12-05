استقرار أسعار النفط قبل اجتماع "أوبك+"

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع مجموعة "أوبك+" اليوم الخميس، حيث ستبحث دول المجموعة خططها للإنتاج.



وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 68.65 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.16% عن سعر التسوية السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 72.40 بزيادة نسبتها 0.03% عن سعر الإغلاق السابق.



ومن المقرر أن تعقد مجموعة "أوبك+" اجتماعا اليوم (5 ديسمبر 2024)، لمناقشة استراتيجيها في سوق النفط العالمية.



وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أن المجموعة قد تمدد العمل بتخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، بهدف تقديم دعم إضافي لسوق النفط.