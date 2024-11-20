الأربعاء 2024-11-20 01:24 م
 

استقرار أسعار النفط قبل صدور بيانات أمريكية

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أرشيفية
الأربعاء، 20-11-2024 01:19 م

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقديرات أظهرت زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة وسط ترقب الأسواق لبيانات رسمية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.32% إلى 69.61 دولار للبرميل.

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فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.12% إلى 73.40 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


ووفقا لتقديرات معهد البترول الأمريكي فقد زادت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.75 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.


وبيانات معهد البترول الأمريكي عبارة عن تقديرات ومن المتوقع صدور بيانات رسمية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

 

RT

 
gnews

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