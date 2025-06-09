استقرار أسعار النفط قبيل محادثات تجارية بين أميركا والصين

واستقر سعر العقود الآجلة لخام برنت عند 66.40 دولار للبرميل. كما استقرت عقود الخام الأميركي مسجلة 64.53 دولار للبرميل، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
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