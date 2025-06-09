الإثنين 2025-06-09 01:42 م
 

استقرار أسعار النفط قبيل محادثات تجارية بين أميركا والصين

خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط
أسعار النفط
 
الإثنين، 09-06-2025 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسط ترقب انطلاق محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.

اضافة اعلان


واستقر سعر العقود الآجلة لخام برنت عند 66.40 دولار للبرميل. كما استقرت عقود الخام الأميركي مسجلة 64.53 دولار للبرميل، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة الإحصاء السعودية: عدد الحجاج من الخارج 1.506.576 يحملون 171 جنسية

خاص بالوكيل البعثة الطبية الأردنية تخلي الحجاج الذين تعرضوا لوعكات صحية - صور

موسى التعمري

أخبار محلية السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.

أخبار محلية وزير الأوقاف: حالتان من الحجاج ما تزالان في المستشفى

الأسهم الآسيوية

أسواق ومال الأسهم الآسيوية ترتفع والهندية لأعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

عجلون

أخبار محلية عجلون ومواقعها السياحية وجهة مفضلة في عيد الأضحى

انا لله وانا اليه راجعون

نعـي فـاضل مجموعة المناصير تنعى الحاجة ثريا أحمد خليف المناصير

سبائك ذهب

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب في السوق العالمي



 
 



الأكثر مشاهدة