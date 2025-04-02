استقرار أسعار النفط وسط ترقب للرسوم الجمركية الأميركية

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.49 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 0.4 بالمئة، أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 71.23 دولار بعد هبوطها 0.4 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، الاثنين، عند التسوية، وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة في آذار.
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