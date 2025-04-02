استقرار أسعار النفط وسط ترقب للرسوم الجمركية الأميركية

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط وسط تداولات ضعيفة، اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة؛ بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، المقرر الإعلان عنها في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، قد تؤدي إلى تصعيد حرب تجارية عالمية ربما تحد من الطلب على النفط الخام.

اضافة اعلان



واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.49 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 0.4 بالمئة، أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 71.23 دولار بعد هبوطها 0.4 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).