استقرار الإسترليني مقابل الدولار واليورو

أرشيفية
الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة انخفاضاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.29 بالمئة ليصل إلى 1.32041 دولار، وفقاً للتقارير الاقتصادية البريطانية.

وفي المقابل، حافظ الإسترليني على استقراره تقريباً أمام اليورو، مرتفعاً بنسبة 0.01 بالمئة ليصل إلى 1.14171 يورو.

 

