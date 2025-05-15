استقرار التضخم في السعودية

الوكيل الإخباري- استقر معدل التضخم في السعودية خلال أبريل عند نفس مستويات مارس الماضي البالغة 2.3%، بحسب ما كشفته بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.



وترافق ذلك مع تسارع الارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات، على الرغم من تباطؤ قسم "السكن والمياه والكهرباء".

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وتسارعت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 2.2% على أساس سنوي، وهي الأعلى خلال 25 شهرا بالتزامن مع عيد الفطر، مع ارتفاع الخضار 9.4%.

RT