الخميس 2025-05-15 04:04 م
 

استقرار التضخم في السعودية

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أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري- استقر معدل التضخم في السعودية خلال أبريل عند نفس مستويات مارس الماضي البالغة 2.3%، بحسب ما كشفته بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وترافق ذلك مع تسارع الارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات، على الرغم من تباطؤ قسم "السكن والمياه والكهرباء".

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وتسارعت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 2.2% على أساس سنوي، وهي الأعلى خلال 25 شهرا بالتزامن مع عيد الفطر، مع ارتفاع الخضار 9.4%. 

 

RT

 
gnews

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