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استقرار الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الدولار
أوراق نقدية من الدولار
الخميس، 19-09-2024 12:02 م

الوكيل الإخباري- استقر مؤشر الدولار، في تعاملات اليوم الخميس، بعد تقلبات في الجلسة الماضية إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 100.6960 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وجاء ذلك بعد أن لامس مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، يوم أمس الأربعاء أدنى مستوى في أكثر من عام.


وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق 4.75% - 5%، في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا.

 
gnews

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