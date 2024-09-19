استقرار الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الوكيل الإخباري- استقر مؤشر الدولار، في تعاملات اليوم الخميس، بعد تقلبات في الجلسة الماضية إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة.



وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 100.6960 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وجاء ذلك بعد أن لامس مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، يوم أمس الأربعاء أدنى مستوى في أكثر من عام.