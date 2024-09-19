استقرار الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.10% إلى 100.6960 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وجاء ذلك بعد أن لامس مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، يوم أمس الأربعاء أدنى مستوى في أكثر من عام.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق 4.75% - 5%، في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة كورونا.
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