استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

الوكيل الإخباري- استقرت، اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بعد ارتفاعها قبل عطلة عيد الميلاد، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 20 دولارا ليصل إلى 2655 دولارا للأوقية الواحدة.

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واستقر، قبيل اغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي عند 43335 نقطة، كما استقر مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 20061 نقطة.



واستقر ايضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6043 نقطة.