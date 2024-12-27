الجمعة 2024-12-27 01:39 ص
 

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 27-12-2024 12:19 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت، اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بعد ارتفاعها قبل عطلة عيد الميلاد، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 20 دولارا ليصل إلى 2655 دولارا للأوقية الواحدة.

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واستقر، قبيل اغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي عند 43335 نقطة، كما استقر مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 20061 نقطة.


واستقر ايضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6043 نقطة.


إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) قليلا، ليغلق عند 69.51 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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