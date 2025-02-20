استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، فيما ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) قليلا ليصل إلى 72.28 دولار للبرميل الواحد.

اضافة اعلان



واستقر مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق التداولات عند 44587 نقطة، واستقر مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة عند 20033 نقطة.