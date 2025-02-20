استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

واستقر مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق التداولات عند 44587 نقطة، واستقر مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة عند 20033 نقطة.
كما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6138 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
سفينة عملاقة تتجه لدولة عربية لحفر بئر بترولي باحتياطات ضخمة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ 1.26
-
هبوط أسعار الفحم في آسيا إلى أدنى مستوى منذ 2021
-
رئيس الأرجنتين متهم بعملية احتيال تُعرف بـ"سحب السجادة".. ما القصة ؟