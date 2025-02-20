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استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 20-02-2025 12:24 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، فيما ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) قليلا ليصل إلى 72.28 دولار للبرميل الواحد.

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واستقر مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق التداولات عند 44587 نقطة، واستقر مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة عند 20033 نقطة.


كما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6138 نقطة.

 
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