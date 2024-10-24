استمرار تراجع الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة

وفي الجلسة الماضية، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.95% إلى 42514.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.92% إلى 5797.42 نقطة.
وهبط مؤشر "ناسداك" للبورصة الأمريكية بنسبة 1.60% إلى 18276.66 نقطة، بعد تراجع أسهم شركات "نفيديا" للرقائق وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكان مؤشر "إس آند بي 500" قد سجل خسارتين صغيرتين منذ أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق يوم الجمعة الماضي.
وفقدت الأسهم الأمريكية زخمها خلال الأسبوع الحالي نتيجة الضغوط المتزايدة من ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية. ويؤدي ارتفاع العائد على السندات إلى زيادة جاذبيتها للمستثمرين على حساب الأسهم.
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