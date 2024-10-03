اسعار الذهب تستقر عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2675.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.58 دولار، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.90 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1001.80 دولار.
ويترقب المستثمرون بيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات وطلبات إعانة البطالة الجديدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع نشرها يوم الجمعة.
-
أخبار متعلقة
-
مصر تستعد للحصول على تمويل ضخم من أوروبا
-
أسعار النفط ترتفع عالميا
-
الشيكل الإسرائيلي عند أدنى مستوى في 10 أيام
-
أسعار الغاز تجبر بولندا على تصدير الأسمدة الروسية إلى أوكرانيا
-
1.3 تريليون قدم احتياطيات جديدة من الغاز في مصر
-
الجزائر تعيد تشغيل منشأة حيوية
-
أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالميا وسط التوترات في الشرق الأوسط
-
فائض الميزان التجاري لقطر يتراجع 7% في أغسطس