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اسعار الذهب تستقر عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 03-10-2024 01:14 م

الوكيل الإخباري-   ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق، اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة، قد توفر مؤشرات حول حجم خفض الفائدة الذي من المتوقع أن يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا العام.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولار للأوقية (الأونصة).


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2675.40 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.58 دولار، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.90 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1001.80 دولار.


ويترقب المستثمرون بيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات وطلبات إعانة البطالة الجديدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع نشرها يوم الجمعة.

 
gnews

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