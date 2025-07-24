اسعار الذهب عالميا تصل لهذا المستوى

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب الخميس بعد هبوطها الحاد في الجلسة الماضية إذ أدى انحسار التوتر التجاري إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن وهو ما بدد الدعم من تراجع الدولار. اضافة اعلان





بحلول الساعة 00:29 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.49 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع 1.3% الأربعاء.



فيما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 3495.90 دولارا.



وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وفي إشارة إلى إحراز تقدم بشأن التعريفات الجمركية، أبرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا تجاريا مع اليابان يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات ويعفي طوكيو من رسوم جديدة على سلع أخرى مقابل حزمة من الاستثمارات والقروض بقيمة 550 مليار دولار.



ويقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من إبرام اتفاق تجاري مماثل من شأنه فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سلع أوروبية مع إعفاء سلع أخرى من الرسوم، وفقا لمسؤولين من المفوضية الأوروبية.



وزادت شهية الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بشكل عام على خلفية التقدم المحرز في المحادثات التجارية والآمال في إمكانية إبرام المزيد من الاتفاقات.



ويترقب المستثمرون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس وبيانات مؤشر مديري المشتريات السريع الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال لقياس مدى متانة الوضع الاقتصادي قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترجح الأسواق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. وتتوقع بنسبة 63 %خفضها في سبتمبر أيلول.