اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في تشرين الثاني

ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، فقد بلغ صافي اقتراض القطاع العام 11.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل بنحو 1.9 مليار جنيه عن الشهر نفسه من العام الماضي، لكنه جاء أعلى من توقعات الأسواق التي قدرت العجز بنحو 10 مليارات جنيه.
-
أخبار متعلقة
-
الإسترليني يسجل أداءً متبايناً أمام الدولار واليورو
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
النفط يتجه للتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات
-
بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995
-
المركزي الروسي يباشر مقاضاة البنوك الأوروبية
-
الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ
-
"المركزي الأوروبي" وبنوك مركزية أخرى تثبت معدلات الفائدة
-
الدولار يحافظ على مكاسبه وسط ترقب قرارات بنوك مركزية