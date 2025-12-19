الجمعة 2025-12-19 05:20 م

اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في تشرين الثاني

تراجع صادرات بريطانيا إلى أميركا لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات
بريطانيا
الجمعة، 19-12-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة البريطانية اقترضت أكثر من المتوقع خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في وقت كان يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً متزايدة قبيل موازنة الخريف التي قدمتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز في وقت متأخر من الشهر الماضي.

اضافة اعلان


ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، فقد بلغ صافي اقتراض القطاع العام 11.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل بنحو 1.9 مليار جنيه عن الشهر نفسه من العام الماضي، لكنه جاء أعلى من توقعات الأسواق التي قدرت العجز بنحو 10 مليارات جنيه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع عدد طلبة المسار المهني في تربية قصبة المفرق

أخبار محلية ارتفاع عدد طلبة المسار المهني في تربية قصبة المفرق

تعبيرية

أسواق ومال الإسترليني يسجل أداءً متبايناً أمام الدولار واليورو

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 19-12-2025

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك : حظ الأردن بكم كبير يا نشامى

سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،

أخبار محلية ولي العهد يبارك للمغرب بطولة كأس العرب ويشكر قطر على حسن التنظيم

من مساندة ولي العهد والأميرة رجوة للنشامى في نهائي كأس العرب.

أخبار محلية ولي العهد يشكر النشامى والأمير علي والجماهير

تزينت عمان بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، قبيل ساعات من مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي الشقيق، التي تقام عند السابعة من مساء اليوم، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة،

أخبار محلية النشامى يصلون إلى أرض الوطن

علم أوكرانيا.

عربي ودولي أوكرانيا تعلن تسلم 1003 جثث من روسيا



 




الأكثر مشاهدة