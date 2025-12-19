اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات في تشرين الثاني

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة البريطانية اقترضت أكثر من المتوقع خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في وقت كان يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً متزايدة قبيل موازنة الخريف التي قدمتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز في وقت متأخر من الشهر الماضي.

