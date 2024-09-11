الأردن والإمارات يمضيان نحو مستقبل استثماري استراتيجي كبير

الوكيل الإخباري- يمضي الأردن والإمارات العربية المتحدة، بخطوات كبيرة نحو تعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية بقطاعات اقتصادية عالية القيمة، تستشرف آفاق مستقبل مبني على التشاركية التنموية والاستراتيجية طويلة الأجل.

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ويتواصل زخم الشراكة الاستثمارية بين البلدين الممتد عبر سنوات طويلة، بوتيرة متسارعة، توجت أخيرا بتوقيع أربع اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.



ويأتي المشروع في إطار حزمة المشروعات الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نهاية العام الماضي 2023، بقيمة تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.



ويتوقع أن يستغرق إنشاء المشروع خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد عام 2030، حيث سيتّم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية عام 2025 إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليصار إلى طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مع مطلع 2026.



ويمتد المشروع الحيوي من ميناء الفوسفات وميناء العقبة الصناعي باتجاه منطقة وادي اليُتُم، ومنها مساران أولهما نحو منطقة الشيديَّة والآخر باتجاه غور الصَّافي مروراً بوادي عربة؛ ليربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات؛ وبما يسهم بتحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والسكك الحديدية والتعدين والقطاعات المرتبطة بها.



ويسهم إنشاء هذا المشروع في زيادة قدرات الأردن اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، منها 13 مليون طن من الفوسفات و3 ملايين طن منتجات البوتاس.

وفي سياق متصل، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله قبل أيام وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، الحرص على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وأهمية الصندوق الاستثماري في الأردن، الذي أسسته شركة أبوظبي القابضة، في تنفيذ استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية مثل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتسريع العمل في مشروعات قيد الإنشاء.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتفاقيات، إن هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي المهم يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعرب اقتصاديون تحدثوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن أملهم في أن تكون هذه المشروعات، بداية لمشروعات استثمارية واستراتيجية كبرى أخرى، سيفرضها بطبيعة الحال، وجود سكة الحديد، التي تفتح الباب لإقامة مشروعات متصلة ومستدامة حولها وعلى امتدادها، مؤكدين أن العلاقات الأردنية الإماراتية الاقتصادية، تمثل إنموذجاً للعلاقات التكاملية العربية.

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن الأردن والإمارات تربطهما علاقات أخوية، أسهمت برفد مشروعات استثمارية مشتركة تصب في مصلحة البلدين وتعود بالنَّفع المشترك على البلدين الشقيقين، إضافة إلى أنها تعد شريكاً حقيقياً في تنفيذ برامج التنمية وإقامة المشروعات الاستثمارية في المملكة.



وقال الطباع إن الإمارات تعد من أبرز المستثمرين الدوليين في قطاعات رئيسية متعددة ضمن الاقتصاد الأردني على مدى السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى الصندوق الاستثماري الذي أسسته شركة أبوظبي القابضة في الأردن، ليسهم بنحو واسع، في تنفيذ استثمارات جديدة في قطاعات اقتصادية مثل النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتسريع العمل في المشروعات قيد الإنشاء، والتي تدخل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره، قال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، المهندس خير أبو صعيليك إن العلاقات الأردنية الإماراتية شكلت إنموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل العربي، لاسيما في المجال الاقتصادي، مضيفا أن البلدين وقّعا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أسهمت بتحسين حجم الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات.



ولفت إلى أن مستويات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، شهدت تحسنا ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي قرابة 4.5 مليار دولار خلال عام 2022، مشيرا إلى مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية، بتمويل العديد من المشروعات في الأردن، شملت قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة ومشروعات البنية التحتية، فيما أبرمت شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية إنشاء محطة سفن سياحية.

من جانبه، قال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين، فادي المجالي، إن الأردن والإمارات يرتبطان بعلاقات وطيدة وراسخة، في مختلف المجالات، وخصوصا الاقتصادية والاستثمارية منها، وتقوم على قاعدة ثابتة سببها العلاقات العميقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.



وأكد المجالي أن تلك العلاقات، جعلت الإمارات، من أهم الشركاء الرئيسيين للأردن، إذ يلامس سقف حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة نحو 15 مليار دولار، في مجالات متعددة، معتبرا أن نموذج العلاقات الأردنية الإماراتية، من أفضل النماذج الحقيقية للشراكة بين الدول العربية، وخصوصا في الاستثمارات، ما يستدعي البناء عليها وتعزيزها بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، ولاسيما في القطاعات ذات الأولوية، كالزراعة والسياحة والصناعات التحويلية وغيرها.

من جهته، أكد المستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، أن العلاقات الأردنية الإماراتية، تترجمها الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين الأردن والإمارات، على أرض الواقع، لتعود بنتائج طويلة الأجل، تظهر جلية في التنمية الاقتصادية، مبينا ان خط سكة الحديد، سيضيف استثماراً إماراتياً جديداً في الأردن، لتتجاوز قيمتها الإجمالية ما قيمته نحو 20 مليار دولار.