الأسهم الآسيوية تتجه نحو أقوى أداء أسبوعي منذ عدة أشهر

الوكيل الإخباري- واصلت الأسهم في الأسواق الناشئة الآسيوية مكاسبها اليوم الجمعة، متجهة نحو أقوى أداء أسبوعي منذ عدة أشهر، مدعومة بتجاهل المستثمرين لمخاطر الرسوم الجمركية الأميركية وتركيزهم على نتائج أرباح الشركات الإيجابية وتوجهات البنوك المركزية التيسيرية.

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وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا الناشئة بنسبة 0.6 بالمئة، وفي جنوب شرق آسيا، صعدت الأسهم في إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا والفلبين حتى 1.4 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن إن) .



وسجل مؤشر بورصة تايلاند ارتفاعاً بنسبة 1 بالمئة، ليقفز نحو 7 بالمئة هذا الأسبوع، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي منذ تموز 2020، بعد أنباء عن نية الحكومة ترشيح محافظ جديد للبنك المركزي بميل تيسيري.



في تايوان، قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 1.5 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ 27 شباط، مدفوعاً بمكاسب (شركة تايوان لأشباه الموصلات) "TSMC" التي ارتفعت بنسبة 2 بالمئة بعد إعلانها عن أرباح قياسية في الربع الثاني وتحديث إيجابي لتوقعات مبيعاتها السنوية.



وارتفع المؤشر أكثر من 2.7 بالمئة هذا الأسبوع، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف أيار.

كما عززت التوقعات بشأن شرائح "H20" من شركة (إنفيديا) المعتمدة للسوق الصينية من المعنويات في تايبيه، ما دعم أسهم التكنولوجيا.



وفي إندونيسيا، ارتفع المؤشر القياسي للجلسة العاشرة على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 كانون الأول، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل آذار، بدعم من خفض سعر الفائدة من قبل بنك إندونيسيا وتوقيع اتفاقية تجارة جديدة مع واشنطن، وهي الثانية من نوعها في جنوب شرق آسيا بعد فيتنام.



وارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ في تعاملات اليوم الجمعة، وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد إعلان بكين عن إجراءات جديدة لكبح المنافسة السعرية الشرسة بين الشركات المحلية، في محاولة لمواجهة الضغوط الانكماشية المستمرة.



وارتفع مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.5 بالمئة بحلول منتصف جلسة التداول، بينما صعد مؤشر "شنغهاي" المركب 0.3 بالمئة، أما مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ فزاد 0.7 بالمئة.



وسجل مؤشر "CSI 300" مكاسب بنسبة 1 بالمئة هذا الأسبوع، متجهاً لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية متتالية، في حين ارتفع مؤشر "هانغ سنغ" بنسبة 2.2 بالمئة.



وتراجعت أسهم كوريا الجنوبية خلال تعاملات الجمعة، وسط أداء ضعيف لأسهم القطاع المالي، فيما آثر المستثمرون التريث بانتظار إشارات جديدة بشأن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.



وانخفض المؤشر القياسي "كوسبي" بمقدار 17.96 نقطة أو ما يعادل 0.56 بالمئة، ليصل إلى مستوى 3174.33 نقطة. وجاء هذا التراجع رغم مكاسب حققتها بعض الأسهم الصناعية الكبرى.



كما تراجع مؤشر "نيكاي" للأسهم اليابانية خلال تعاملات الجمعة، مبتعداً عن أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في عطلة نهاية الأسبوع.



وانخفض المؤشر بنسبة 0.31 بالمئة ليصل إلى 39,778.85 نقطة عند الاستراحة منتصف الجلسة، بعدما لامس في وقت سابق مستوى 40,087.59 نقطة، وهو الأعلى منذ 1 تموز، مدعوماً بأداء قوي لوول ستريت، قبل أن يبدأ المستثمرون في جني الأرباح.



وعلى مدار الأسبوع، يتجه مؤشر "نيكاي" لتحقيق مكاسب بنحو 0.5 بالمئة، ما ينهي خسائر استمرت أسبوعين متتاليين.