الأسهم الآسيوية تتراجع مع اقتراب انتهاء فترة تعليق رسوم ترامب

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، إذ طغت المخاوف قبيل الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية الأميركية الأسبوع المقبل، على الأثر الإيجابي لموجة ارتفاع قياسية في الأسهم الأميركية.

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وانخفض مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 0.3 بالمئة، مع هبوط الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.4 بالمئة، وفقًا لموقع "بلومبيرغ" الاقتصادي.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته ستبدأ، اعتباراً من اليوم الجمعة، إرسال خطابات إلى شركاء تجاريين تحدد فيها معدلات جمركية أحادية الجانب، مشيراً إلى أن على هذه الدول البدء بدفع الرسوم بدءاً من الأول من آب.



وأوضح ترامب للصحفيين، أن نحو "10 أو 12" خطاباً سيُرسل اليوم الجمعة، مع خطابات إضافية في الأيام التالية.



وأضاف: "أعتقد أنه بحلول التاسع من تموز ستكون كل الدول قد تلقت الخطابات"، في إشارة إلى المهلة النهائية التي حددها لإبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى التي لوح بها.



وأكد، أن الرسوم الجديدة "ستتراوح ما بين 10 بالمئة و20 بالمئة، وقد تصل إلى 60 بالمئة أو 70 بالمئة في بعض الحالات".