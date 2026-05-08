الأسهم الآسيوية تتراجع من مستويات قياسية

الجمعة، 08-05-2026 01:33 م
الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الآسيوية من مستوى قياسي مرتفع، مع ارتفاع أسعار النفط، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما زاد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" اليوم الجمعة، بنسبة 1.2 بالمئة، وفقا لوكالة (بلومبرغ).

وتراجع المؤشر نيكي الياباني عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة، فيما انخفض المؤشر ‌نيكي 0.3 بالمئة إلى 62636.00.

وكان المؤشر قفز 5.6 بالمئة أمس وأغلق عند مستوى قياسي بعدما تجاوز المستوى النفسي 63000 للمرة الأولى.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.66 بالمئة إلى ‌3815.09.

ورغم تراجع الأسهم الآسيوية من مستوياتها المرتفعة، الجمعة، فإنها لا تزال تتجه إلى تسجيل أحد أفضل أسابيعها هذا العام.

وقادت كوريا الجنوبية مكاسب آسيا بدعم الذكاء الاصطناعي.
 
 


