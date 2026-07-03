الأسهم الآسيوية تتعافى بعد يومين من الخسائر

الوكيل الإخباري- تعافت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بعد يومين من الخسائر قادتها أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة، غذتها مخاوف من أن الصعود المدفوع بالذكاء الاصطناعي تجاوز حده.

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