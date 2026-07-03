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الأسهم الآسيوية تتعافى بعد يومين من الخسائر

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الأسهم الآسيوية
 
الجمعة، 03-07-2026 02:01 م

الوكيل الإخباري-    تعافت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بعد يومين من الخسائر قادتها أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة، غذتها مخاوف من أن الصعود المدفوع بالذكاء الاصطناعي تجاوز حده.

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وارتفع مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" باستثناء اليابان 1.1 بالمئة، مع صعود أكثر من سهمين مقابل كل سهم تراجع. وتقدمت جميع المجموعات الفرعية الـ11 في المؤشر القياسي، في حين ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر "ناسداك 100" المثقل بأسهم التكنولوجيا 0.6 بالمئة، وفق ما أوردت وكالة (بلومبرغ).

 
 


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