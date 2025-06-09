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الأسهم الآسيوية ترتفع والهندية لأعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
 
الإثنين، 09-06-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، محققة مكاسب وارتفاعات واسعة النطاق بمختلف القطاعات.

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وصعد مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 بالمئة، فيما كانت الأسواق الأسترالية مغلقة بسبب عطلة، وارتفع مؤشر "نيكي الياباني" بنسبة 0.9 بالمئة.


وحلّقت أسواق الأسهم الهندية، صباح اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر "BSE Sensex" بمقدار 415 نقطة، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، ليصل إلى 82,604 نقاط، محققاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل تشرين الأول 2024، وفقا لشبكة (سي إن إن).

 
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