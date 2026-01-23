الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تخارج المستثمرين من الأصول الأميركية

وسجل المؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة، متجهاً لتحقيق مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وفي حين سجلت معظم مؤشرات المنطقة ارتفاعاً، تراجع مؤشر "سي إس آي 300" في الصين القارية، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
في اليابان، ارتفع مؤشر نيكي القياسي 181.46 نقطة، أو 0.34 بالمئة، ليصل إلى 53870.35 نقطة في الجلسة الصباحية، وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 21.63 نقطة، أو 0.60 بالمئة ليصل إلى 3638.01 نقطة.
وقادت الأسهم الكورية الجنوبية مكاسب آسيا، حيث ارتفع مؤشر كوسبي 0.9 بالمئة لليوم الثالث على التوالي، متجاوزاً مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى، مدفوعاً بأسهم التكنولوجيا، وفي مقدمتها شركة سامسونغ للإلكترونيات.
وأنهت الأسهم الأسترالية جلسة الجمعة مرتفعة قليلاً، وسط تراجع في الأسهم المالية الحساسة للفائدة، مقابل مكاسب لقطاع التعدين، مع تزايد توقعات رفع الفائدة في شباط قبل صدور تقرير التضخم الرئيسي الأسبوع المقبل.
كما أغلق مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 مرتفعاً 0.13 بالمئة عند 8,860.1 نقطة، بعد أن سجل انخفاضاً 0.6 بالمئة هذا الأسبوع، في أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف كانون الأول.
وتتزايد المؤشرات على أن المستثمرين يسحبون استثماراتهم من الأصول الأميركية، إذ تتدفق السيولة إلى صناديق الأسواق الناشئة بوتيرة قياسية، مع تنامي الزخم نحو الخروج من الأصول الأميركية، ما يضغط على الدولار.
وانخفضت حيازات الهند من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، في إطار سعي البلاد إلى دعم عملتها وتنويع احتياطياتها، لتنضم بذلك إلى توجه أوسع تتبناه بعض الاقتصادات الكبرى للابتعاد عن أكبر سوق سندات في العالم.
وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.2 بالمئة منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب بلغت 1 بالمئة لمؤشر "إس آند بي 500". ومع ذلك، لا يزال المؤشر الآسيوي يتداول عند مضاعف ربحية مستقبلية يقارب 15 مرة، مقابل نحو 22 مرة للمؤشر الأميركي.
