الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تفاؤل بتراجع وتيرة الحرب التجارية

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية اليوم الجمعة، بعد أن قالت الصين إنها بصدد تقييم فرص المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مما عزز التفاؤل بأن توترات الرسوم الجمركية ستنخفض.

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وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.6 بالمئة، وارتفعت الأسهم اليابانية بنسبة 0.8 بالمئة بعد تعليقات إيجابية من كبير المفاوضين التجاريين في البلاد، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



وانعكست العقود الآجلة لمؤشر "إس أند بي 500" في التداولات الآسيوية بعد خسائر سابقة لتقفز بنسبة 0.8 بالمئة، وسجل مؤشر "إس أند بي 500" ارتفاعاً لثمانية أيام متتالية - أطول فترة منذ آب- وسط تفاؤل متزايد بتراجع حدة التوترات التجارية.