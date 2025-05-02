الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تفاؤل بتراجع وتيرة الحرب التجارية

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.6 بالمئة، وارتفعت الأسهم اليابانية بنسبة 0.8 بالمئة بعد تعليقات إيجابية من كبير المفاوضين التجاريين في البلاد، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وانعكست العقود الآجلة لمؤشر "إس أند بي 500" في التداولات الآسيوية بعد خسائر سابقة لتقفز بنسبة 0.8 بالمئة، وسجل مؤشر "إس أند بي 500" ارتفاعاً لثمانية أيام متتالية - أطول فترة منذ آب- وسط تفاؤل متزايد بتراجع حدة التوترات التجارية.
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