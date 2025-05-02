الجمعة 2025-05-02 12:01 م
 

الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تفاؤل بتراجع وتيرة الحرب التجارية

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 02-05-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية اليوم الجمعة، بعد أن قالت الصين إنها بصدد تقييم فرص المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مما عزز التفاؤل بأن توترات الرسوم الجمركية ستنخفض.

اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.6 بالمئة، وارتفعت الأسهم اليابانية بنسبة 0.8 بالمئة بعد تعليقات إيجابية من كبير المفاوضين التجاريين في البلاد، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.


وانعكست العقود الآجلة لمؤشر "إس أند بي 500" في التداولات الآسيوية بعد خسائر سابقة لتقفز بنسبة 0.8 بالمئة، وسجل مؤشر "إس أند بي 500" ارتفاعاً لثمانية أيام متتالية - أطول فترة منذ آب- وسط تفاؤل متزايد بتراجع حدة التوترات التجارية.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين 11 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

ل

أخبار محلية عجلون.. 1.54 مليون دينار لتمويل 132 مشروعا

ل

أسواق ومال الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تفاؤل بتراجع وتيرة الحرب التجارية

ا

أخبار محلية تلفريك عجلون يسجل رقما قياسيا في أعداد الزوار

ت

أخبار محلية الملك يبدأ جولة خارجية تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

ا

فلسطين كشف تفاصيل العملية الإسرائيلية الجديدة المرتقبة في غزة

ل

عربي ودولي بولتون: الفوضى جزء من حمض ترامب النووي

ل

طب وصحة لحرق دهون البطن.. 5 عادات بسيطة فور الاستيقاظ من النوم



 
 



الأكثر مشاهدة