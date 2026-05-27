الأسهم الآسيوية تصعد إلى مستويات قياسية

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم الآسيوية 1.4 بالمئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مع قفزة بلغت 5 بالمئة في الأسهم الكورية الجنوبية التي شهدت يوما تاريخيا، حيث سجل مؤشر (كوسبي) القياسي مستوى قياسيا غير مسبوق عند 8420 نقطة.
ويُنظر للأسهم الكورية الجنوبية بوصفها مؤشراً رئيسياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة (بلومبرغ).
كما ارتفعت أسهم "إس كيه هاينكس" بما يصل إلى 11 بالمئة لتتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، وهو ما ساعد مؤشراً لشركات أشباه الموصلات الآسيوية على الصعود إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
وجاءت المكاسب الآسيوية عقب صعود في "وول ستريت" دفع مؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك 100" إلى مستويات قياسية يوم الثلاثاء. وقادت شركات صناعة الرقائق موجة الصعود، مع قفز "مايكرون تكنولوجي" 19 بالمئة لتتجاوز هي أيضاً تريليون دولار في القيمة السوقية.
