الأسهم الآسيوية تقفز إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع

الوكيل الإخباري- واصلت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة موجة صعودها، ودخلت الأسابيع الأخيرة من العام على إيقاع مكاسب قياسية، حيث قفزت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع .

اضافة اعلان



وارتفع المؤشر الإقليمي للأسهم التابع لـ"إم إس سي آي" لليوم السادس على التوالي، بعدما أغلق مؤشر "إس آند بي 500" عند مستوى قياسي يوم الأربعاء، كما بلغ مؤشر للأسهم العالمية مستوى قياسياً جديداً .



وصعد مؤشر توبكس الياباني إلى مستوى قياسي جديد وارتفع بنسبة 0.5 بالمئة، وزاد مؤشر نيكي القياسي بنحو 1 بالمئة، كما زاد المؤشر القياسي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 بالمئة، لترتفع مكاسبه السنوية إلى 72 بالمئة، ما يجعله أفضل سوق أسهم رئيسية أداءً في العالم هذا العام.