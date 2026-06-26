الأسهم الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين

وتراجع مؤشر (إم إس سي آي) الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 1.7 بالمئة، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى 3.4 بالمئة، بعدما سجل مستوى قياسياً يوم الاثنين الماضي، كما انخفض 1.6 بالمئة خلال الشهر، لكنه لا يزال مرتفعاً 24 بالمئة منذ بداية الربع، وفقا لشبكة (سي إن إن) .
كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 0.6 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية، بعدما هبط المؤشر في جلسة الخميس عقب انخفاض سهم أبل 6.1 بالمئة، إثر إعلان الشركة رفع أسعار أجهزة آيباد وماك بوك لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين، ما أدى إلى محو نحو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 3.5 بالمئة، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 5 بالمئة، رغم صعوده القوي البالغ 70 بالمئة خلال الربع الثاني.
كما تراجعت الأسهم القيادية في الصين 1 بالمئة، بينما فقد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1.3 بالمئة.
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