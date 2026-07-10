الأسهم الآسيوية تواصل مكاسبها بدعم طفرة الرقائق

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، مع عودة المستثمرين إلى شراء أسهم شركات أشباه الموصلات، مدعومين بتجدد التفاؤل بشأن استمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

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