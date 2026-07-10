الأسهم الآسيوية تواصل مكاسبها بدعم طفرة الرقائق

صعد مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.3 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 4.6 بالمئة، رغم أن المؤشر الإقليمي لا يزال يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، وفقا لوكالة (بلومبرغ) .
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