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الأسهم الآسيوية تواصل مكاسبها بدعم طفرة الرقائق

التفاؤل بإنهاء حرب إيران يدفع الأسهم الآسيوية لتحقيق مكاسب قوية
الأسهم الآسيوية
 
الجمعة، 10-07-2026 01:38 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، مع عودة المستثمرين إلى شراء أسهم شركات أشباه الموصلات، مدعومين بتجدد التفاؤل بشأن استمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

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صعد مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.3 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 4.6 بالمئة، رغم أن المؤشر الإقليمي لا يزال يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، وفقا لوكالة (بلومبرغ) .

 
 


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