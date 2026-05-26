الثلاثاء 2026-05-26 03:31 م

الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها على تباين

الثلاثاء، 26-05-2026 03:04 م

الوكيل الإخباري- بدأت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تباين، وسط مخاوف من تفاقم الوضع بعد الضربات الأميركية على إيران.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 631.92 نقطة، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.30 في المئة، كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.29 في المئة.


وانخفض مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي 0.54 بالمئة، في المقابل ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.56 في المئة.

 
 


