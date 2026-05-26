الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها على تباين

الوكيل الإخباري- بدأت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تباين، وسط مخاوف من تفاقم الوضع بعد الضربات الأميركية على إيران.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 631.92 نقطة، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.30 في المئة، كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.29 في المئة.