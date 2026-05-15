الأسهم الأوروبية تتراجع بشكل حاد وتسجل خسائر أسبوعية

الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل حاد اليوم الجمعة، وسجلت خسائر أسبوعية، مع عودة مخاوف التضخم إلى أذهان المستثمرين بعد أسبوع من بيانات أسعار أميركية فاقت التوقعات وارتفاع أسعار النفط.

اضافة اعلان



وجاء هذا التراجع في ظل تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية، ما أدى إلى انخفاض شهية المخاطرة واضطراب أسواق الطاقة وتجدد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.