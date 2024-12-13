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الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 13-12-2024 11:58 م
الوكيل الإخباري- شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، منهيةً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع مع سعى المستثمرين إلى الحصول على صورة أوضح حول وتيرة التيسير النقدي في منطقة اليورو العام المقبل وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية محتملة.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.58 بالمئة، بعد انكماشات غير متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وبيانات التصدير الرئيسية من ألمانيا، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وفي فرنسا، انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 17.24 نقطة أو بنسبة 0.26 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.403.70 نقطة، وذلك إثر تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رئيساً جديداً للوزراء .

وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على انخفاض 41.53 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى مستوى 20.384.45 نقطة.

كما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 17.13 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.294.15 نقطة.

بترا
 
gnews

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