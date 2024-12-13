الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.58 بالمئة، بعد انكماشات غير متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وبيانات التصدير الرئيسية من ألمانيا، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وفي فرنسا، انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 17.24 نقطة أو بنسبة 0.26 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.403.70 نقطة، وذلك إثر تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رئيساً جديداً للوزراء .
وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على انخفاض 41.53 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى مستوى 20.384.45 نقطة.
كما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 17.13 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.294.15 نقطة.
بترا
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