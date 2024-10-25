الأسهم الأوروبية تختتم أسبوعاً سلبياً على انخفاض طفيف

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1 بالمئة خلال الأسبوع، وانخفض بنسبة 0.04 بالمئة أخرى بحلول إغلاق يوم الجمعة، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
على صعيد المؤشرات الأخرى، أغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع بنحو 0.02 بالمئة، وخسر مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.08 بالمئة، كذلك تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.25 بالمئة.
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