الأسهم الأوروبية تختتم أسبوعاً سلبياً على انخفاض طفيف

الوكيل الإخباري- انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الجمعة، لتختتم أسبوعًا سلبياً إلى حد كبير للأسهم العالمية مع تزايد موسم أرباح الربع الثالث.

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وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1 بالمئة خلال الأسبوع، وانخفض بنسبة 0.04 بالمئة أخرى بحلول إغلاق يوم الجمعة، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.