الجمعة 2024-10-25 09:12 م
 

الأسهم الأوروبية تختتم أسبوعاً سلبياً على انخفاض طفيف

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 08:41 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الجمعة، لتختتم أسبوعًا سلبياً إلى حد كبير للأسهم العالمية مع تزايد موسم أرباح الربع الثالث.

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وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1 بالمئة خلال الأسبوع، وانخفض بنسبة 0.04 بالمئة أخرى بحلول إغلاق يوم الجمعة، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


على صعيد المؤشرات الأخرى، أغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع بنحو 0.02 بالمئة، وخسر مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.08 بالمئة، كذلك تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.25 بالمئة.

 
gnews

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