الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة

وبحسب وكالة بلومبيرغ، زاد مؤشر الموارد الأساسية واحدًا بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وربح المؤشر "داكس الألماني" 0.2 بالمئة إلى مستوى قياسي، كما ارتفع المؤشر "إيبكس" الإسباني 0.4 بالمئة ليسجل مستوى قياسيًا.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
-
"شيفرون" تستأنف نقل النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد اعتقال مادورو
-
خسارة ثقيلة للبورصة المصرية في ثاني جلسات 2026
-
ارتفاع حاد بالأسهم الآسيوية
-
روسيا تتصدر موردي القمح لمصر بواقع 7 ملايين طن
-
البورصات الأوروبية تفتتح العام الجديد على ارتفاع
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا