الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة

الثلاثاء 2026-01-06 09:11 م

الثلاثاء، 06-01-2026 08:07 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن تجاوزت مستوى رئيسيًا في الجلسة السابقة، وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 بالمئة، بعد المكاسب التي حققتها أسهم الدفاع والطاقة أمس الاثنين، ودفعته إلى تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ، زاد مؤشر الموارد الأساسية واحدًا بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وربح المؤشر "داكس الألماني" 0.2 بالمئة إلى مستوى قياسي، كما ارتفع المؤشر "إيبكس" الإسباني 0.4 بالمئة ليسجل مستوى قياسيًا.
 
 


