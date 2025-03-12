الأسهم الأوروبية ترتفع في تعاملات الأربعاء

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، اليوم الأربعاء، مدفوعة بآمال التوصل لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا، بعد موافقة كييف على مقترح أميركي بهدنة لمدة 30 يوما مع روسيا، في حين حققت شركة زيلاند فارما الدنماركية مكاسب بعد اتفاق تعاون مع شركة روش السويسرية.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة، وخسر المؤشر القياسي 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الكندية.