الأسهم الأوروبية ترتفع في تعاملات الأربعاء

وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة، وخسر المؤشر القياسي 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الكندية.
وسجلت أغلبية القطاعات في المؤشر مكاسب في التعاملات المبكرة بقيادة مؤشر البنوك الأوروبية الذي ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة.
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